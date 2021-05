영등포구 옛 신길2·15구역 도심공공주택복합사업 ‘파란불’

옛 신길2·15구역 도심공공주택 복합사업 예정지구 지정 동의서 LH한국토지주택공사에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 지난 21일 옛 신길2·15구역 도심공공주택 복합사업 예정지구 지정 동의서를 LH한국토지주택공사에 전달했다고 밝혔다.

공공주도 3080+ 주택공급 방안 1차 선도사업 후보지인 해당 구역들은 이번 동의서 제출로 토지등소유자 10% 동의 요건을 우선 확보하게 됐다.

이로써 올 7월 예정지구로 지정돼 사업 추진에 가속도가 붙을 가능성이 대폭 높아진 것이다.

이들 지역은 그간 신길뉴타운재정비촉진구역 해제 이후 개발이 불투명한 지역이었다. 그러나 정부의 공공주도 3080+ 대도시권 주택공급 확대 방안으로 지난 3월31일 1차 선도사업 후보지에 선정되면서 개발의 신호탄이 쏘아졌다.

이어 이달 21일 영등포구 선도사업 후보지 4곳 중 2곳이 먼저 예정지구 지정을 위한 주민 동의서 10% 이상을 제출하기에 이르렀다. 신길뉴타운 완성과 함께 천지개벽 중인 신길동 지역에 잔존해 있던 노후 저층주거지가 고품격 주택단지로 탈바꿈하는 첫발을 내디딘 셈이다.

이들 옛 신길2·15구역은 1차 선도사업 후보지 중 저층주거지로 분류되는 주택공급활성화지구다. 현재 제2종 일반주거지역으로서 노후도는 신길2구역이 92%, 신길15구역이 89.5%로 후보지 중에서도 상위권이다. 2개 구역을 합친 공급 규모는 총 3746가구에 이른다.

1차 선도사업 후보지 중 올해 안으로 주민 2/3의 동의(면적 기준 1/2)를 받아 사업에 착수하는 경우 토지 소유자에게 최고 수익률을 보장한다.

이에 따라 해당 후보지 구역의 주민들은 동의를 얻기 위해 신속하게 대처하고 있다.

LH공사는 사업에 대한 지역 주민들의 이해를 돕기 위해 올 4월12일 1차 선도사업 후보지 주민대표자를 대상으로 사업설명회를 개최한 바 있다. 각 구역별 사업설명회 또한 개별 구역에 대한 사업성 분석을 거쳐 신속히 추진할 예정이다.

채현일 영등포구청장은 “영등포구는 3080+ 주택공급방안 1차 선도사업 후보지로 선정된 영등포역 인근 역세권은 복합 고밀개발이 가능하고, 옛 신길2·15구역 등 저층주거지는 양질의 생활SOC를 갖춘 주거공간으로 조성할 수 있게 됐다”며 “그간 쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 간절히 바라 온 주민들의 숙원을 풀기 위해 유관기관과 협력해 최선을 다할 것”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr