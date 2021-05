백악관 "도쿄 올림픽 선수단 파견 논의 중"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관이 25일(현지시간) 일본 도쿄올림픽 미국 선수단의 파견을 논의 중이라고 밝혔다.

국무부가 하루 전 일본에 대한 여행경보를 최고 수위인 4단계 '여행금지'로 상향 조정한 상황에서 불거진 선수단 파견 취소 가능성에 대해 선을 그은 셈이다.

젠 사키 백악관 대변인은 25일(현지시간) 정례 브리핑에서 미국의 올림픽 참가 여부에 관한 질문에 "올림픽에 관한 우리 입장은 변하지 않았다"라면서 "나는 우리가 엄격한 코로나19 절차 내에서 올림픽이란 우산 아래 선수단을 파견하는 것을 논의하고 있음에 주목하겠다"라고 언급했다.

그는 "정부는 그들이 올림픽 주최 계획을 세울 때 공중 보건이 핵심적 우선순위로 남아 있음을 강조해 왔다"라며 "(미) 대통령은 미국의 선수단을 자랑스럽게 지원한다"라고 말했다.

사키 대변인은 "주최 측이 관련된 모든 이들의 보호를 보장하기 위해 제시한 아주 구체적인 입국과 이동 규정, 절차가 있다"라고 말하기도 했다.

사키 대변인의 발언은 국무부의 여행금지 권고와 별개로 올림픽 선수단에 대해서는 공중보건 수칙에 맞춰 파견하는 방안을 여전히 논의 중이라는 의미로 풀이된다.

앞서 미 올림픽 위원회 측은 국무부의 발표 이후 예정대로 도쿄 올림픽에 600명의 선수단을 파견하겠다고 밝혔다.

일본 정부도 미국이 선수단 파견을 취소하는 게 아니라는 입장을 강조했다. 가토 가쓰노부 관방장관은 미국으로부터 이번 판단은 선수단 파견과 관련 없다는 설명을 들었으며 올림픽 개최에 대한 미국의 지지 입장이 달라지지 않았다고 주장했다.

한 주요 외신은 백악관이 도쿄올림픽을 개최하려는 일본의 계획과 올림픽 참가를 희망하는 선수단에 대한 지지를 확인한 것이라고 평가했다.



