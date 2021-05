[아시아경제 조성필 기자] 이수앱지스 이수앱지스 086890 | 코스닥 증권정보 현재가 14,850 전일대비 600 등락률 +4.21% 거래량 1,573,549 전일가 14,250 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! "이거 놓치면 주식하지 말아야" 빨리 잡아야 할 종목들"이걸 놓친다면 주식하지 말아야죠" 평생 기회 없는 매수 기회 close 는 항암신약 후보물질 'ISU104'(성분명 바레세타맙)에 대해 중국 특허를 취득했다고 25일 공시했다. 6개국 등록 후 7번째 특허 취득이다. 이번 특허는 ErbB3 단백질이 활성화 또는 과발현된 암과 ErbB1 또는 ErbB2를 저해하는 항암제에 내성을 가지는 암 치료를 위해 ErbB3에 특이적으로 결합하는 항체에 관한 특허다.

