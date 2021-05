김영록 전남지사 “코로나 안정 위해 백신 접종률 높여야”

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 코로나 안정을 위해서는 백신 접종률을 높여야 한다고 당부했다.

25일 전남도에 따르면 김 지사는 이날 실국장 정책회의에서 “이번 코로나 특별방역대책 기간 동안 도민이 안심할 수준으로 안정을 되찾도록 방역을 철저히 하고 특히 백신 접종률을 높이는 데 보건당국뿐만 아니라 모든 공직자가 나서달라”고 말했다.

이어 “그동안 1일 확진자가 3명대 이하였지만 최근 16명대까지 육박하는 중대 고비에 놓여 내달 6일까지 2주간을 특별방역대책기간으로 선포했다”며 “신속히 안정세로 돌아가도록 특별대책 운용에 따른 조치에 온힘을 쏟아달라”고 독려했다.

또 “도내 외국인도 위험요인을 안고 있는데 별도로 대책을 세워 추진하다 보면 인권 문제가 있을 수 있으므로, 이를 유의해 차별 없이 잘 추진해 달라”고 주문했다.

더불어 “최근 전남 농수축산물의 우수성을 적극 알리면서 판로 확대에 다각적인 노력을 기울인 결과 미국에서 ‘아마존 전남 브랜드관’ 운영에 이어 월마트 입점, 당일 로켓배송이 가능한 쿠팡과의 MOU, 11번가·한국농수산식품유통공사(aT)와의 온라인 판매 확대 협약 등 성과가 이어지고 있다”며 “농어민의 소득 증대로 이어지는 실질적이고 피부에 와 닿는 성과로 이어지도록 더욱 노력하자”고 강조했다.

이날 출범한 전남도자치경찰위원회와 관련해선 “출발 자체가 역사적인 사건”이라며 “주민 수요 맞춤형 서비스를 통해 자치경찰제가 성공적으로 안착하도록 노력해주길 바란다”고 당부했다.

또한 “최근 ‘친환경선박용 극저온 단열시스템 실증 기반구축’, ‘친환경 리튬이차전지 재활용 테스트베드 구축’, ‘고압 전선 국제 상호인정 평가 기반구축 사업’, ‘저압직류 핵심기기 인증지원센터’ 등을 잇따라 유치했다”며 “이는 불리한 상황에서도 관련 전문가와 기업, 대학 등과 네트워크를 강화한 것이 주효한 것으로 앞으로도 전략적으로 꼭 해야 할 것은 많은 전문가가 참여하도록 외연을 넓혀 대응하자”고 덧붙였다.

