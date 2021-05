산청군 단계시장 저잣거리 조성사업 … 관광자원화 첫발

25~28일 접수, 지역 특화 전통시장 활성화 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 신등면 ‘단계한옥마을 관광자원화’를 위한 첫 단추로 ‘단계시장 저잣거리 조성사업’을 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 단계한옥마을 조성사업과 연계한 전통시장 활성화 사업의 하나로 진행된다.

군은 8억원의 사업비를 투입해 단계시장 내 점포 가운데 6개 점포를 한옥의 형상을 본떠 리모델링했다.

이들 점포를 지역 특산품과 떡방앗간, 한과점, 목공방, 추억의 과자점, 산청 관광기념품점 등으로 꾸며 한옥마을 사업과 시너지를 낸다는 구상이다.

사업의 원활한 추진을 위해 25일부터 28일까지 각 점포의 입점자도 모집한다.

입점 자격은 1순위의 경우 모집 공고일 현재 신등면에 주소를 둔 만 20세 이상 개인 또는 법인·단체다.

2순위는 공고일 현재 산청군에 주소를 두고 있는 만 20세 이상 개인·법인·단체다. 여기에 국세·지방세 체납액이 없어야 하며, 주민등록표상 1세대 1회 1점포만 신청할 수 있다.

점포 사용기간은 사용허가일부터 2022년 8월 31일까지며 사용기간 연장 희망 시 3년 이내 기간으로 연장할 수 있다.

신청서는 산청군청 경제전략과 사무실로 직접 방문해 접수하면 된다.

입점자는 사업계획·면접 평가 등의 심사를 거쳐 최종 선정할 계획이다.

군에 따르면 신등면 단계리 일원은 100년의 역사를 가진 고택으로 옛 선조들의 생활상을 한눈에 볼 수 있는 마을이다.

군은 지난 2020년부터 주민 의견 수렴과 타당성 조사 등을 거쳐 최근 실시 설계를 마쳤다.

30억원(도비 19억5000만원, 군비 10억5000만원)의 사업비가 투입되며, 오는 2022년까지 완료할 계획이다.

주요 사업 내용은 한옥체험관·전통놀이 체험장 조성과 전통 담장 정비 등이다

군 관계자는 “‘단계한옥마을 관광자원 개발사업’은 옛 담장의 정취를 품은 단계마을을 단순히 관광지화하는 것에 그치지 않고 전통시장 등 지역경제와 연결되도록 구상하고 있다”며 “이 사업은 그 첫 시작을 알리는 마중물이 될 것이다. 지역 주민들의 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr