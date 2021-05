속보[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 구속기소된 최신원 SK네트웍스 회장의 횡령·배임 혐의와 관련해 그룹 2인자격인 조대식 SK 수펙스 의장을 기소했다. 25일 서울중앙지검 반부패수사1부(부장 전준철)는 이날 조 의장을 특경가법상 배임 혐의를 적용해 불구속 기소했다.

