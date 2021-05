[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 김현모 문화재청장이 지난 24일 전남 강진군 성전면의 무위사(국보 제13호)와 월남사지 3층 석탑(보물 제298호) 등 2022년 문화재 보수 정비 국고보조사업 예산 검토 차원의 방문을 했다.

김현모 청장은 전남도와 강진군 문화재 관련 관계자들과 함께 유형문화재에 대한 보수 정비사업의 필요성과 사후 활용 방안 등에 대해 의견을 교환했다.

