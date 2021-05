ADT캡스, 강남 지역 여성 범죄 예방…'캡스홈' 1년 이용료 지원

강남구, 강남·수서경찰서와 MOU 체결

"ICT로 사회문제 해결…ESG가치 제고"

[아시아경제 김보경 기자] ADT캡스가 강남 지역 여성대상 범죄 예방에 앞장선다.

ADT캡스는 24일 강남구, 강남·수서경찰서와 함께 여성 안전 클러스터 구축을 위한 MOU를 체결했다. 이번 협약을 통해 각 협력 기관의 특성에 맞게 강남구 여성대상 범죄를 예방하고, 여성이 안심하고 생활할 수 있도록 돕는다는 방침이다.

먼저 여성 주거안전을 지원하는 '강남구 홈 방범 서비스'를 실시한다. 여성 1인가구, 법정 한부모 가족 중 모자가정, 범죄피해자, 여성으로만 구성된 가구 등을 대상으로 한다.

강남구는 홈 방범 서비스 지원 대상자를 선정하고 월 이용료를 최대 1년까지 지원한다. ADT캡스는 이들 여성 가구에 자사의 스마트 홈 보안 서비스인 '캡스홈' 설치 지원과 월 이용료 할인을 제공한다. 캡스홈은 현관문 앞을 실시간으로 확인하고 대처할 수 있는 스마트 홈 보안 서비스다.

강남경찰서와 수서경찰서는 ADT캡스와 공조해 캡스홈 설치 가구에 침입 등의 경보 발생 시 긴급 출동을 지원한다. 범죄 피해자 및 주거안심구역에 거주하는 여성 1인가구 희망자 중 설치대상자도 추천할 계획이다.

이외에 세 기관은 불법촬영 시민감시단, 24시간 여성안심망, 안심귀가 스카우트 등 생활 밀착형 여성안심 서비스를 지원하고 범죄예방 환경디자인(CPTED) 등을 통해 여성안전 환경을 조성할 계획이다.

이용환 ADT캡스 사업총괄은 "회사가 보유한 보안 전문성과 ICT 역량을 활용해 범죄예방 등 사회문제를 해결함으로써 사회 전반적인 ESG 가치 제고에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr