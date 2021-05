전남대 연구팀, 전복 정자서 분자 변화측정 기술 확보

수산생물 정자은행 구축 기대

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교가 초저온(영하 196도)에서 동결한 북방 전복 정자에서 안정적으로 유전자발현 및 분자 수준의 변화를 측정하는 기술을 확보했다.

이번 기술 확보로 수산생물의 정자은행 구축이 가능해 질 것으로 기대된다.

고강희 교수(양식생물학과) 연구팀은 정자 동결시 항동결단백질인 Antifreeze Protein III에 의해 동결과정에서 발생하는 세포 외 결빙을 획기적으로 억제할 수 있다고 25일 밝혔다.

또 동결 보존된 정자에서의 Protien kinase C와 heat shock protein 유전자의 발현을 확인하고, 염색체의 구조 변화, 세포막, 첨체 그리고 미토콘드리아의 membrane potential 변화를 측정했다.

이 연구결과는 상위 10% 이내 국제 학술지인 Frontiers in Marine Science(IF 3.6)와 International Journal of Molecular Science(IF 4.6) 온라인 판에 각각 실렸다.

연구팀은 고 교수(교신저자)와 Shaharior Hossen(박사 1년·제1저자), 조유신(박사 1년·공동저자) 등으로 구성됐다. 해양수산부의 수산실용화 과제 및 한국연구재단 중견 과학자의 연구비 지원을 받아서 연구를 수행하고 있다.

고 교수는 “이번 연구 결과는 향후 수산생물의 종 보존 및 종자산업에 중요한 기반기술로 활용될 것”이라고 말했다.

