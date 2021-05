보령제약, 삼성바이오에피스 '온베브지주' 국내 판권계약 체결

[아시아경제 이춘희 기자] 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 22,300 전일대비 150 등락률 +0.68% 거래량 28,276 전일가 22,150 2021.05.25 09:26 장중(20분지연) 관련기사 공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" 외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감5월 주목해야 할 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 월요일 시초가 반드시 공략하세요 close 이 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 ‘온베브지주(ONBEVZITM, 성분명 베바시주맙)’에 대한 국내판권 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

보령제약은 이번 계약을 통해 온베브지주 100㎎과 400㎎에 대한 국내 독점 판매권을 보유하게 되는 한편 바이오시밀러 항암제를 포트폴리오에 추가하게 돼 국내 항암제부분 점유율 1위 기업으로서의 경쟁력을 더욱 높이게 됐다.

온베브지주는 종양질환치료제인 ‘아바스틴(AVASTIN)’의 바이오시밀러다. 지난 3월 식약처로부터 품목허가를 받았다. 전이성 직결장암, 전이성 유방암, 비소세포폐암, 진행성 또는 전이성 신세포암, 교모세포종, 상피성 난소암, 난관암 또는 원발성 복막암, 자궁경부암 등을 적응증으로 보유하고 있다. 2019년 삼성바이오에피스는 비소세포폐암(NSCLC) 환자 763명을 대상으로 한 임상3상에서 온베브지가 오리지널 의약품 대비 환자 리스크 반응 비율 측면의 동등성을 입증했다고 유럽종양학회(ESMO)에서 발표했다.

김영석 보령제약 Onco부문장은 “이번 온베브지 판권계약 체결로 보다 많은 환자들의 치료성과 향상에 도움을 줄 수 있을 것”이라며 “특히 이번 계약은 보령제약의 첫번째 바이오시밀러 항암제 도입으로 항암제부분 포트폴리오가 더욱 확대된 것에 큰 의미가 있다”고 말했다. 그는 이어 “앞으로도 다양한 협업 뿐 아니라 특허 만료 후에도 일정 수준의 매출과 시장 점유율을 유지할 수 있는 의약품인 'LBA(Legacy Brands Acquisition)' 인수 등을 통해 항암제 역량을 더욱 키워나갈 것”이라고 덧붙였다.

