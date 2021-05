[아시아경제 이선애 기자]

◆청보산업=종속회사(CBI USA, INC.) 1050만주 유상증자 결정

◆나노신소재=기타 주식 6만8620주 3자 배정 유상증자 결정

◆크리스에프앤씨=윤정화 외 7인으로 최대주주 변경

◆제이엘케이=이사 선임의 건, 정관 일부 개정의 건으로 제8기 임시 주주총회 소집 공고

◆대유에이피=무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 300억원 발행 결정

◆베노홀딩스=베노홀딩스가 씨엠코를 흡수합병 결정

◆좋은사람들=백승륜·최문석 공동대표집행임원에서 류형철 대표집행임원으로 변경

◆스타플렉스=12만4499주에 대한 전환청구권 행사

◆에이팸=상장폐지 결정 등 효력 정지 가처분 신청에 대한 기각 결정, 가처분 기각 결정에 따른 정리매매 개시로 주권 매매 거래 정지 해제

◆고려시멘트=강대완 외 1인으로 최대주주 변경

◆휴림로봇=1억1097만주에 대한 전환청구권 행사

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr