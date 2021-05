[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 군위군은 부계면사무소 직원들이 24일 코로나19로 인해 인력난을 겪고 있는 농가에 실질적인 도움을 주기 위한 농촌일손돕기 활동을 벌였다고 25일 밝혔다.

이날 부계면 직원 11명은 부계면 남산리 소재 과수농가를 방문해 일손을 도왔다. 이날 일손돕기에 참여한 부계면 직원들은 사과 적과 및 웃자란 가지를 솎아내는 등 일손 부족으로 고생하는 농가를 도왔다.

김연경 부계면장은 "농촌 고령화와 코로나19로 인해 어려움이 큰 농가를 도울 수 있어서 기쁘고 우리의 작은 도움이 풍년농사로 이어지면 좋겠다"며 "앞으로도 도움이 필요한 농가를 적극 돕겠다"고 전했다.

