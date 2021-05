美, 코로나19 '중국기원설' 재확산...백악관 "투명한 조사 필요"

"자연발생 확신할 증거 아직 발견되지 않아"

사스, 메르스 모두 대유행 1년 전후로 기원 발견

[아시아경제 이현우 기자] 미국에서 코로나19가 중국 우한바이러스연구소에서 기원했을 가능성을 강하게 제기한 미 정부의 비공개 보고서가 있다는 언론보도가 나온 이후 '중국기원설' 논란이 재점화되고 있다. 미국 내 전문가들도 일반적으로 대유행 1년 정도가 지나면 발견되는 바이러스의 기원이 코로나19의 경우에는 아직도 정확한 증거를 잡지 못했다며 자연발생이 아닐 가능성을 제기하고 있다. 미국 백악관은 미 정부의 비공개 보고서는 확인할 수 없지만 세계보건기구(WHO)가 투명하고 정확한 조사에 나서야한다고 다시금 강조했다.

24일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 젠 사키 미 백악관 대변인은 이날 가진 언론브리핑에서 "월스트리트저널(WSJ)이 언급한 코로나19 기원과 관련한 미 정부의 비공개 보고서는 확인할 수 없으며 좀더 많은 정보가 필요하다"며 "세계보건기구(WHO)가 코로나19 기원과 관련해 투명한 조사에 착수하길 바란다"고 밝혔다.

논란이 된 미 정부의 비공개 보고서는 전날 WSJ의 보도를 통해 알려진 것으로 WSJ는 해당 보고서 내용을 인용해 "우한바이러스 연구소의 연구원 3명이 코로나19 유사증세로 팬데믹 전인 2019년 11월 입원했다"고 보도했다. 이후 미국 내 코로나19에 대한 '중국기원설' 논란이 다시 재점화되면서 빠르게 확산되고 있는 것으로 알려졌다.

미국 내 최고 전염병 권위자로 알려진 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장도 코로나19의 자연발생 가능성에 대한 확신이 없다고 최근 밝혔다는 보도도 함께 나왔다. 이날 미 정치전문매체 더힐에 따르면 파우치 소장은 지난 11일 팩트체크 행사인 '유나이티드 팩트 오브 아메리카'에 나와 '여전히 코로나19가 자연적으로 발생했다고 확신하느냐'는 진행자의 질문에 "사실 그렇지 않다"고 답한 것으로 알려졌다.

파우치 소장은 "나는 그것에 대해 확신이 없다. 나는 우리 능력이 허용하는 한 무슨 일이 벌어졌는지 우리가 찾아낼 때까지 중국에서 어떤 일이 일어났는지 계속 조사해야 한다고 생각한다"고 말했다. 이어 "분명히 그걸 조사한 사람들은 이것이 동물 감염원으로부터 출현했고 그 다음 사람에게 감염된 것 같다고 말한다. 하지만 뭔가 다른 것이었을 수도 있고, 우리는 그걸 알아내야 한다"고 강조했다.

스콧 고틀리브 전 미 식품의약국(FDA) 국장도 24일 CNBC에 출연해 "코로나19가 중국 우한의 바이러스연구실에서 유출됐다는 정황증거가 늘고 있다"며 중국기원설에 힘을 보탰다. 그는 "1년 전만 해도 코로나19는 동물을 통해 자연발생했다는 것이 더 타당해보였다"며 "그러나 대유행 1년이 지난 시점에서도 어떤 동물에서 유래됐는지 출처를 알 수 없게 되면서 자연발생한 것이 아니라는 가설이 힘을 얻고 있다"고 지적했다.

고틀리브 전 국장은 "사스(SARS·중증급성호흡기증후군)나 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 같은 다른 코로나바이러스의 경우 대량발병이 일어난 뒤 지금 정도의 시점에는 그 질병이 발원한 동물을 파악할 수 있었는데 코로나19는 아직까지 동물로부터 기원했다는 결정적 증거를 찾아내지 못했다"며 학계에서도 코로나19의 자연발생설이 힘을 잃고 있다고 설명했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr