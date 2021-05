코로나 잊은 소비심리지수, 3년만에 최고…집값전망은 반등

한국은행 '5월 소비자동향조사 결과'



경기개선 예상…금리는 "앞으로 오른다" 전망

인플레이션 우려 나오는 가운데 기대인플레이션율 2.2%로 뛰어

[아시아경제 김은별 기자] 5월 소비심리가 약 3년여 만에 최고 수준으로 높아졌다. 1분기 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 1.6% 늘며 깜짝 성장한데다 수출 호조, 고용지표 개선 등이 소비심리를 끌어올렸다. 코로나19 백신 접종이 진행되고 있다는 점 또한 소비심리 개선세에 힘을 보탰다.

25일 한국은행이 발표한 '5월 소비자동향조사 결과'에 따르면 5월 소비자심리지수(CCSI)는 105.2로 전월대비 3.0포인트 올랐다. 코로나19가 확산하기 시작한 이후 CCSI는 가장 높은 수준까지 뛰었고, 지수는 약 3년 전인 2018년 6월(106.3) 이후 가장 높다.

CCSI는 소비자동향지수(CSI)중 6개 주요지수를 이용해 산출한 심리지표로, 장기평균치(2003년 1월~2020년 12월)를 기준값 100으로 해 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다. 지난해 겨울 코로나19 재확산세가 이어지자 하락하던 CCSI는 올해 1월부터 5개월째 상승세를 이어가고 있다. 이미 CCSI는 3월부터 100을 넘어 '낙관' 추세를 이어가고 있었다.

CCSI를 구성하는 주요 CSI가 일제히 올랐다. 현재생활형편CSI는 93으로 전월대비 1포인트 올랐고, 생활형편전망CSI도 1포인트 오른 97을 기록했다. 가계수입전망CSI(98)와 소비지출전망CSI(108) 역시 각각 1포인트, 2포인트 올랐다.

경제상황에 대한 인식을 나타내는 현재경기판단CSI(85)와 향후경기전망CSI(99)는 각각 8포인트, 5포인트씩 상승하며 큰 폭으로 뛰었다.

경제상황이 개선세를 보이자 향후 6개월간 금리가 더 오를 것으로 예상한 소비자는 더 많아졌다. 현재와 비교한 6개월 후 금리수준에 대한 전망을 나타내는 금리수준전망CSI는 118로, 전월대비 6포인트 올랐다. 최근 물가 급등세가 반영되고, 은행들이 가산금리를 올리면서 대출금리가 오르자 금리가 앞으로 더 오를 것으로 전망한 사람들이 많아진 것으로 보인다.

올해 2월부터 4개월 연속 하락세를 이어가던 주택가격전망CSI(124)는 전국 아파트 매매가격 오름세가 지속되면서 2포인트 올랐다.

한편 지난 1년간의 소비자물가상승률에 대한 인식과 향후 1년간 기대인플레이션은 각각 2.2%를 나타냈다. 모두 전월대비 0.1%포인트씩 오른 수준이다. 물가인식은 2019년 7월 이후, 기대인플레이션율은 2019년 5월 이후 최고치다. 향후 1년간 소비자물가 상승에 영향을 미칠 주요 품목의 응답비중은 농축수산물(52.0%), 석유류제품(35.9%), 집세(33.5%) 순이었다.

