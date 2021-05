안동시 공무원들, 5~6월 두달간 농촌돕기 나서

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 권영세 안동시장은 24일 직원들과 함께 농촌 일손 돕기 차원에서 임하면 사과 농가를 찾아 접과 작업을 펼쳤다.<사진>

안동시는 5~6월 농촌 근로자 수급이 원활하지 못해 어려움을 겪고 있는 농가의 적기영농 추진을 위해, 시청 각 실·과·소와 읍면동 행정복지센터 직원들을 중심으로 독거농가, 장애농가 등 어려운 농가를 우선 선정해 일손 지원에 나서고 있다.

권영세 시장은 "이번 일손 돕기를 통해 농업의 소중함을 다시 일깨우는 계기로 삼고, 농민들의 어려움을 경청하여 신속히 시정에 반영할 수 있도록 노력하겠다"며 "무엇보다 인력난에 빠진 농가를 돕기 위해 지속적으로 농가 지원 방안을 강구하겠다"고 강조했다.

