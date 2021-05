도봉구, 기후위기 대응 ‘대한민국 2050 탄소중립’ 대열 동참

우리 지역의 탄소중립 실현에 대한 강력한 의지를 밝히고, 지역사회 탄소중립에 대한 이해와 관심 제고

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 24일 오후 서울 동대문디자인플라자에서 환경부(장관 한정애)와 '탄소중립 지방정부 실천연대'가 공동으로 주최하는 '탄소중립 실천 특별세션'에 비대면 참여, 국내 243개 모든 지자체들과 함께 2050 탄소중립을 선언했다.

이번 행사에 참여한 지방정부들은 선언문을 통해 ▲2050년까지 탄소중립 실현 ▲기후위기로부터 안전하고 행복한 삶 추구 ▲탄소중립 사업발굴 및 지원 ▲지자체 간 소통 및 공동협력 ▲선도적인 기후행동 실천·확산 등 지역이 중심이 돼 탄소중립이라는 공동목표에 대한 의지를 공표할 예정이다.

‘탄소중립’이란 지구 온도 상승을 유발하는 온실가스 배출을 최대한 줄이고, 산림 등 탄소흡수원을 늘려서 온실가스 순 배출량을 ‘0’으로 만드는 것을 의미한다.

기후변화 분야 최고 전문기구인 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)에서는 지구의 온도 상승을 1.5℃ 이내로 유지하기 위해 전세계 모든 국가가 2050년까지 탄소중립을 달성해야 한다는 연구보고서를 발간한 바 있다.

이런 연구 결과에 따라 유럽연합, 미국, 일본 등은 2050 탄소중립을 선언, 지난해 10월에는 대한민국도 정부차원의 탄소중립을 선언한 바 있다.

이번 '탄소중립 실천 특별세션' 행사는 2021 P4G 서울 정상회의 사전행사의 하나로서 ▲한정애 환경부 장관 ▲전해철 행정안전부 장관 ▲반기문 글로벌녹색성장기구(GGGI, Global Green Growth Institute) 의장 ▲경제학자인 케이트 레이워스(Kate Raworth) ▲정의선 대한상공회의소장을 비롯한 주요 인사와 국내외 주요 도시의 장이 하이브리드(대면+비대면) 방식으로 참여, 탄소중립을 위한 지자체 역할과 구체적인 실천방안들을 공유하고 협력을 논의하는 자리로 마련됐다.

한편, 도봉구는 지난 2020년 6월 ‘전국 226개 기초자치단체와 기후위기 비상 선언’을 하고 7월 ‘탄소중립 지방정부 실천연대’에 참여, ‘2050년 탄소중립 실현’을 이미 선언한 바 있다.

이를 계기로 8월 ‘도봉구 온실가스 감축 T/F’를 구성, 9월에는 특히 '2050 도봉구 온실가스 감출 전략'을 서울시 자치구 최초로 발표, 12월에는 전국 최초로 온실가스 감축 목표를 ‘2050년 탄소중립 실현’으로 명문화한 '도봉구 기후변화 대응에 관한 조례'를 제정했다.

또, 도봉구는 2021년을 탄소중립 실행 원년으로 선언, 지난 4월22일 지구의 날을 맞아 ‘2050 탄소중립 실천 범구민 결의대회’를 개최하는 등 탄소중립 정책을 이어갈 방침이다.

아울러, 구는 기후변화 대응 전문가, 부구청장, 지속발전가능국장 등 12명 내외로 구성한 ‘도봉구 기후변화대책위원회’를 신설해 민관 협력을 강화하는 한편 1월에 선정된 환경부 주관 기후변화 대응계획 수립 국고보조사업(국비 7000만 원 지원)을 통해 국가 및 서울시와 연계한 ‘도봉구 기후변화대응종합계획’을 수립할 계획이다.

이동진 도봉구청장은 “오늘의 선언을 바탕으로 탄소중립 정책을 구정의 핵심으로 삼고 민과 관이 함께 지속가능한 성장 모델을 만들어 지방정부를 선도해 나가겠다”고 말했다.

