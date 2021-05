"가족이 함께 환경보호 실천" 서울시, 참가자 300명 모집

‘노라벨’, ‘용기 있는 용기 시민’ 등 기후위기 극복 위한 다섯 가지 도전과제 수행

[아시아경제 임철영 기자] ‘일회용컵 대신 텀블러 사용’, ‘올바른 분리배출’, ‘마트에서 다회용기 사용’, ‘산책하면서 쓰레기 줍기 실천’ 등 가족이 함께 환경보호를 실천할 수 있는 캠페인이 진행된다.

25일 서울시는 서울가족 환경 캠페인 '서울아 건강하자 : 일주일 챌린지'에 참가할 서울시민 300명을 내달 13일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 서울시 건강가정지원센터에서 우리 사회의 환경보호와 환경문제에 대해 중요성을 인식하고 인식을 개선하고자 ‘가족이 함께 참여하는 환경 운동’으로 계획했다.

이번 사업은 7월부터 5주 동안 진행 예정이며 진행방식은 ‘노라벨 챌린지’, ‘오늘은 텀블러해’, ‘용기 있는 용기 시민’ 등 기후위기 극복을 위한 다섯 가지 도전과제를 일주일씩 총 5주간 수행하고 SNS로 인증하는 방식으로 진행된다.

아울러 패밀리 서울 홈페이지에서는 행복한 커플 및 부모·자녀 간 대화법, 자녀이해하기, 훈육법 등 대상별 다양한 소통·공감 프로그램을 운영, 관심 있는 사람이면 누구나 수강 신청할 수 있도록 했다. 예비·신혼부부, 아동·청소년기 부모 등 생애주기·가족형태별 맞춤형 사업을 운영 중이다.

송준서 서울시 가족담당관은 “환경문제에 대한 사회적·개인적 차원의 위기의식이 고조됨에 따라, 환경개선을 주제로 가족이 함께할 수 있는 프로그램을 구성했다”며 “앞으로도 다양한 주제로 가족이 참여할 수 있는 프로그램을 개발해 서울시 가족이 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.

