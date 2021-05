[아시아경제 온라인이슈팀] 스포츠트레이너 심으뜸이 몸매를 뽐냈다.

그는 23일 자신의 인스타그램에 "대장탄신일? 눈바디. 요즘 스케줄 때문에 운동량 너므 부족해요…ㅠㅠ 근데 다음주 제주에서 촬영 일정이 잡혀서 오늘 저녁부터 이틀 반 동안 타이트하게 관리하고 1kg만 내리려고 해용! 점심에는 친정에서 엄빠한테 식폭행 당해섴ㅋㅋㅋㅋ 저녁에는 꼬박꼬밥 스윗콘 머글 고예여 #운동부족 #심으뜸 #운동합시다!!!!!"라는 글을 남겼다.

함께 공개한 사진에는 운동으로 다져진 복근을 뽐내고 있는 심으뜸의 모습이 담겨 있다.

