[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한예슬이 주말 데이트를 즐기는 모습을 공개했다.

22일 한예슬은 자신의 인스타그램에 "#이런날씨라면 #주말데이트"라는 글과 함께 두 장의 사진을 올렸다. 사진 속 두 사람 모두 올블랙 커플룩으로 시선을 끈다.

한예슬은 최근 인스타그램을 통해 10살 연하의 배우 출신 남자친구를 깜짝 공개해 화제를 모은 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr