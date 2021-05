한국조선해양, LPG선 등 6척 3480억원 수주

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹 조선중간지주사 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 4,000 등락률 +2.80% 거래량 283,031 전일가 143,000 2021.05.24 11:55 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 4월 매출 6773억…전년비 8.4% 감소삼성전자, 공정위에 '동의의결' 신청…사내식당 급식거래 자진시정용접 추락사 등 5년간 중대재해 20건…현대중공업 특별근로감독 close 은 선박 6척을 3480억원에 짓는 계약을 맺었다고 24일 밝혔다.

이번에 수주한 선박은 라이베리아, 아시아·오세아니아 소재 선사와 각각 9만1000㎥급 액화석유가스(LPG)선 1척, 8만6000입방미터㎥급 LPG선 1척, 5만t급 석유화학제품운반(PC)선 2척, 2800TEU급 컨테이너선 2척이다.

LPG선은 전남 영암에 있는 현대삼호중공업에서 건조해 2023년 상반기부터 순차적으로 선주사에 넘긴다. LPG 이중연료 추진엔진을 탑재한 친환경 선박으로 배기가스 저감 장치인 스크러버 없이도 국제해사기구의 강화된 황산화물 배출규제 대응이 가능하다. 조선해운 시황분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 전 세계에 발주된 LPG선은 59척으로 이 가운데 한국조선해양은 60%가 넘는 36척을 수주했다. 올 들어 발주된 LPG선은 지난해 1년간 발주된 LPG선(45척)보다 많다.

PC선 2척은 현대베트남조선, 소형 컨테이너선 2척은 현대미포조선에서 건조해 내년 하반기부터 인도된다. 이 선박에는 질소산화물 저감장치(SCR)가 탑재된다.

