[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 오는 26일까지 3일간 아산공장의 자동차 생산을 중단한다고 24일 공시했다.

아산공장은 준대형 세단 그랜저, 중형 세단 쏘나타 등을 생산하는 공장으로, 이번 생산 중단은 전자제어장치(EUV), 변속기제어장치(TCU) 부족 때문인 것으로 전해졌다.

아산공장은 올 들어 반도체 수급난으로 세 번째 가동을 중단했다. 아산공장은 지난달 12~13일, 19~20일에도 휴업한 바 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr