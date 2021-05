[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 태권도부가 전국대회에서 메달 행진을 이어가고 있다.

광주대는 최근 강원도 태백 고원체육관에서 열린 ‘제51회 대한태권도협회장기 전국단체대항태권도대회’에서 대학일반부 ?63㎏ 안지원(2년)과 ?62㎏ 유효경(1년) 선수가 각각 동메달을 획득했다고 24일 밝혔다.

지난달 경북 안동체육관에서 열린 ‘2021년 전국종별태권도선수권대회’에서 금메달 1개와 은메달 1개, 동메달 1개를 획득한 데 이어, 이번 대회까지 우수한 성적을 거두며 지역 태권도 강호로 급부상하고 있다는 평이다.

강경도 감독은 “올해 많은 대회를 치르지 못했지만, 학생들이 열심히 훈련하며 준비했기 때문에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”고 말했다.

