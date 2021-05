CJ대한통운, 전기택배차 연말까지 28대 신규 투입

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 24일부터 전기택배차 13대를 도입한다고 밝혔다.

CJ대한통운은 경기도 분당을 비롯해 강원도 동해, 경남 창원, 대구광역시, 광주광역시 등에 총 13대의 전기택배차를 현장에 투입한다. 연말까지 15대를 추가해 올해 총 28대를 도입할 계획이다.

지난해 경기도 군포와 울산에 배치된 4대와 2016년 제주도에 도입한 2대를 포함해 CJ대한통운은 올해 총 34대의 전기택배차를 운용하게 된다.

이번 도입하는 전기택배차는 기아자동차 봉고3EV로, 한번 충전에 200㎞ 주행이 가능하고, 100㎾ 충전기로 1시간이면 완전 충전이 가능하다.

CJ대한통운은 지난해 군포와 울산에서 4대를 운용해본 결과 전기를 사용하는 것을 제외하면 일반 화물차와 제원이 동일해 출력이나 운행거리 등 택배배송에 문제가 없는 것으로 평가됐다.

전기택배차는 경유차보다 연료비가 적게 드는 장점이 있다. 10㎞ 주행을 기준으로 경유차는 1153원의 연료비가 드는데 비해 전기택배차는 903원에 불과해 약 22% 절감효과가 있다. 유가상승으로 경유값이 인상될 경우 더 높은 절감효과를 얻을 수 있다.

CJ대한통운은 우선적으로 직영 택배기사가 운용하는 택배차량을 전기택배차로 교체하고 향후 친환경 차량 도입을 확산한다는 계획이다.

CJ대한통운 관계자는 “2030년까지 운행중인 모든 화물차를 친환경 차량으로 교체할 계획”이라며 “앞으로 친환경 팔레트, 유니폼 등 플라스틱 업사이클링 사업을 강화하여 친환경 물류 선도 및 ESG경영을 적극 실천하겠다”고 밝혔다.

