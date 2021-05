추미애 “증거 조작 해 노무현 욕보이던 정치검찰, 윤석열 부인 수사 보위”

[아시아경제 구채은 기자] 추미애 전 법무부 장관이 23일 "(고(故) 노무현) 대통령님에게 증거도 조작해가며 언론에 흘리고 욕보이기를 했던 정치검찰이 유력 대선후보가 된 윤석열 부인 김건희 씨의 수사를 미적거리며 보위하고 있다"고 비판했다.

추 전 장관은 "검찰은 BBK특검에서 꼬리곰탕 한 그릇을 함께 먹은 후 수사를 덮어주었고, 당시 특검팀에는 윤석열 검사가 있었다"라고 말했다. 추 전 장관은 "검찰은 유력한 차기 정치세력에 기생하는 정치검찰에서 진화했다. 그날이 더디 오더라도 검찰개혁의 사명을 다하겠다"고 했다.

추 전 장관은 고(故) 노무현 전 대통령의 서거 12주기인 이날 페이스북에서 '검찰 자체가 정치적으로 편향돼 있으면 정치적 독립을 보장해 줘도 정치적 중립을 지키지 않는다'는 노 전 대통령의 자서전 '운명이다'의 한 구절을 소개하며 이같이 밝혔다.

추 전 장관은 "검찰은 정치적 독립을 보장해 준 민주정부에서 정치적 중립을 스스로 무너뜨리고 정치검찰이 됐다. 그러면서 "그때처럼 검찰왕국의 수사은폐는 지금도 계속되고 있고 대선개입 목적이라는 점에서도 닮은 꼴"이라고 했다.

