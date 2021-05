'56명→57명 확진' 연일 최고치 경신하는 대구시 … "긴박한 상황"

대구시, 모든 유흥시설 종사자 'PCR검사' 행정명령 … "위반자에 형사고발 함께 구상권"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 유흥업소발 대규모 연쇄감염이 지속되고 있는 대구지역에서 22일에도 신규 확진자가 57명이나 추가된 것으로 파악됐다. 이 같은 일일 확진자 숫자는 지난해 3월 31일(60명) 이후 가장 많은 수치다.

전날 56명에 이은 올들어 최고치 수준으로, 이번 확진자 가운데 유흥업 종사자들의 비율이 높은데다 여러 업소를 자주 옮겨다니는 특성을 고려하면 추가확산의 가능성이 매우 높아 방역당국이 초긴장하고 있다.

23일 대구시에 따르면 이날 0시 기준 대구지역 누적 확진자는 전날보다 57명 많은 9685명으로 집계됐다. 주소지별로 달서구 21명, 남구 10명, 달성군 9명, 북구 8명, 수성구 6명, 동구 2명, 서구 1명 등이다.

신규 확진자 가운데 48명은 집단감염 사태가 발생한 유흥주점 관련자다. 30대 후반의 구미·울산 확진자 일행이 지난 12일 북구 산격동 한 호텔 지하 유흥주점을 방문한 뒤 외국인 여성 종업원 등을 중심으로 확산하고 있다.

19일 6명이 처음 확진된 데 이어 20일 13명, 21일 47명, 22일 48명이 확진되는 등 누적 확진은 114명이다. 다른 지역에서 확진된 뒤 대구로 이관된 경우를 포함하면 관련 누계는 117명으로 파악됐다.

이슬람사원 관련 확진자도 4명 더 추가됐다. 이슬람 금식 기도 기간인 라마단(4월 13일∼5월 12일)과 관련해 사원을 방문하거나 좁은 장소에서 밀집 상태로 종교활동을 한 외국인 신도들을 중심으로 확산하면서, 누적 확진자는 51명으로 늘었다.

또 3명은 구미, 창원, 서울 확진자의 접촉자로 분류됐고, 나머지 1명은 감염경로가 확인되지 않았다.

대구시는 최근 연쇄감염이 급증하고 있는 것과 관련, 특별대책 TF팀을 구성해 집합금지 행정명령이 내려진 유흥주점, 단란주점, 노래연습장에 대해 경찰과 함께 합동 점검을 실시하고 위반업소에 대해서는 강력하게 대처키로 했다.

모든 유흥시설 종사자들을 대상으로 PCR검사를 받도록 행정명령을 내린 대구시는 이를 이행하지 않은 업소 대표자, 유흥접객원에 대해서는 형사고발 조치하는 한편 해당자에 구상권을 청구할 방침이다.

김흥준 대구시 위생정책과장은 "연일 확진자가 50명대로 발생하는 긴박한 상황임을 인지하고 가족과 이웃의 건강을 위하여 집합금지 행정명령을 잘 이행해 달라"고 호소했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr