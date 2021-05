서울시가 광화문광장을 새로 조성하는 과정에서 발굴된 조선시대 육조거리의 흔적 등 유물을 일반에 공개한 가운데 23일 매장 문화재 대시민 현장공개 프로그램에 참여한 시민들이 육조거리 중 사헌부 영역을 살펴보고 있다. 서울시는 공개 프로그램을 사전신청을 통해 당초 1일 2회 200명으로 제한할 예정이었으나, 초과 신청자를 포함한 500명, 1일 3회 총 30회로 변경 운영키로 했다./김현민 기자 kimhyun81@

