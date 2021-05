[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 이달 31일~내달 6일 ‘윤리실천주간’을 운영한다고 23일 밝혔다.

윤리실천 주간은 기업윤리의 날(6월 2일) 취지를 살려 임직원의 윤리경영 이해도를 높이고 조직 내 윤리문화를 정착시키는 계기를 마련하기 위해 운영된다.

한국철도는 윤리실천 주간에 ▲3無 실천 10가지 약속 ▲윤리의식 진단 ▲윤리 레터 ▲인권존중 대국민 캠페인 ▲인권철도 토론회 등 5대 프로그램을 진행한다.

앞서 한국철도는 지난해 9월 외부전문가가 참여하는 ‘윤리경영위원회’를 구성해 ‘준법·인권·공정’을 윤리경영의 핵심가치로 정했다.

또 내부신고 통합플랫폼 개발과 전사 윤리실천 결의 등 기업윤리 강화를 위한 노력을 기울이고 있다.

