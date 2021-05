질병청 국립보건연구원·모더나 "코로나19·mRNA 백신연구 상호 협력"

[아시아경제 서소정 기자] 질병관리청 국립보건연구원(원장 권준욱)과 모더나(대표 스테판 반셀)는 22일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 윌라드 인터컨티넨탈 호텔에서 메신저리보핵산(mRNA) 백신 연구협력을 위한 양해각서를 체결했다.

이 양해각서를 계기로 국립보건연구원과 모더나는 공통 관심 분야의 mRNA 백신에 대한 협력 연구를 포함해 과학적 연구 협력을 도모하는데 상호 관심을 표명했다.

양자 간 협력분야에는 코로나19와 변이주에 대한 mRNA 백신을 비롯해 잠재적으로 우리나라에서 의료 수요가 높고 질병 부담이 높은 감염병에 대한 비 임상 및 임상 연구 등이 포함됐다.

향후 국내에서 필요한 백신에 대한 연구를 모더나와 구체적으로 협의해 세부적인 연구협력 주제들을 결정하게 된다.

권준욱 국립보건연구원 원장은 "모더나와 협력을 한층 강화해 국립보건연구원이 국내 mRNA 백신 연구 분야에서 선도적인 역할을 수행하겠다"며 "양해각서를 바탕으로 한 협력 사업을 보다 구체화해서 이를 실현하기 위해 노력한다면 코로나19 백신 이외에도 국내서 필요한 다양한 질병에 대한 mRNA 백신을 개발하는데도 많은 기여를 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

국립보건연구원 산하 국립감염병연구소 장희창 소장은 "모더나와의 잠정적 협력을 통해 국립감염병연구소의 mRNA 백신 연구 역량이 증대되고 협력적 mRNA 연구 프로그램 역시 확대되기를 희망한다"고 덧붙였다.

