'참회의 술' 따랐다더니…노래주점 살인범 허민우, 범행 후 '수상한 행적'

[아시아경제 황수미 기자] 술값 시비 끝에 손님을 살해한 뒤 시신을 훼손·유기한 노래주점 업주 허민우(34)씨가 범죄의 흔적을 지우기 위해 바쁘게 움직였던 것으로 전해졌다.

22일 허민우의 사건 당일 행적을 보도한 JTBC는 그가 범행 후 CCTV에 피해자 A씨의 모습이 담겼는지 확인하기 위해 인근 고깃집에 들렀고, 50m 거리에 있는 마트도 방문해 쓰레기 봉투와 락스, 테이프까지 구매했다고 전했다.

이어진 보도에서 인근 상인들은 범행 이후 이어진 허씨의 태연한 행동에 그가 범인일 것이라 전혀 생각하지 못했다고 말하기도 했다.

앞서 살인, 사체손괴·유기, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치된 허민우는 경찰서 유치장을 나오면서

"유족들에게 미안한 마음이 있느냐"는 취재진의 질문에 "죄송하다"고 짧게 말한 뒤 "범행을 (부인하다가) 왜 자백했느냐"는 질문에는 "심적으로 너무 힘들었다"고 답했다.

이어 "구속 전 피의자심문에 출석할 때 '어딜 찾아가려고 했다'고 말했는데 어딜 다녀오려고 한 거냐"는 기자의 물음에는 "속상한 마음에 시신을 유기한 곳에 네 번 정도 가서 술도 두 번 따라놓고 죄송합니다(라고 했다)"라고 말했다.

이를 두고 지난 21일 이수정 경기대 범죄심리학 교수는 'KBS24 LIVE'와의 인터뷰에서 "허민우가 '앞으로 싸우지 않겠다' 등의 발언을 한 것은 우발적으로 일어난 일이라는 점을 강조하면서 죄책감을 느끼고 있다는 점을 피력한 것으로 보인다"고 말했다.

이어 이 교수는 "허씨는 조직 폭력에 가담했던 사람이고, 이전에도 폭행 상해로 집행유예를 받았던 전적이 있다. 그렇기에 형사 절차에서 어떤 식으로 태도를 보이는게 유리한지 나름의 정보를 갖고 행동하고 있다"며 허씨의 발언은 형량을 낮추려는 의도였다고 설명했다.

한편 허씨는 지난달 22일 오전 2시께 인천 중구 신포동에 위치한 자신이 운영하는 노래주점에서 40대 손님 A씨를 살해한 뒤 시신을 훼손해 유기한 혐의를 받고 있다.

그는 노래주점 내 빈방에 A씨 시신을 이틀간 숨겨뒀다가 차량에 옮긴 뒤 인천 무의도와 강화도 등 곳곳을 돌아다녔고, 같은 달 말 부평구 철마산 중턱 풀숲에 버린 것으로 조사됐다.

경찰에 체포된 직후 혐의를 부인해오던 허씨는 "A씨가 툭툭 건들면서 (감염병예방법 위반으로) '혼나봐라'라며 112에 신고했다"면서 "화가 나 주먹과 발로 여러 차례 때려 살해했다"고 자백했다.

경찰은 허씨를 구속한 이후 신상 공개 심의위원회를 열고 그의 이름·나이·얼굴 사진을 공개했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr