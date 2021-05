사흘간 백신 이상반응 1006건 늘어…사망 8명↑, 인과성 미확인(종합)

[아시아경제 김유리 기자] 국내에서 코로나19 백신 접종 후 이상 반응을 신고한 사례가 사흘간 1006건 늘었다.

22일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 지난 19~21일 백신을 맞은 후 이상반응이 나타났다고 보건당국에 신고한 신규 사례는 1006건이다. 이상반응 신고 통계는 매주 월·수·토요일 3차례 발표된다.

사망 신고는 8명 늘었다. 20일 3명, 21일 5명이 신고됐다. 사망자 중 7명은 화이자 백신 접종자다. 1명은 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞았다. 남성이 3명, 여성이 5명이며 연령별로는 90대 1명, 80대 3명, 70대 3명, 50대 1명이다. 인과성은 미확인됐다.

50대 사망자는 강원도 춘천 노인요양원 원장인 51세 여성으로 지난달 30일 아스트라제네카 백신을 1차 접종한 후 이달 16일 오한, 호흡곤란, 두드러기 등 증세를 보여 병원으로 옮겨졌고, 지난 20일 사망했다. 사망자 8명 가운데 5명은 기저질환이 있었던 것으로 파악됐다. 나머지 3명에 대해선 조사가 진행 중이다.

접종 후 사망에 이른 시간은 5일~20일이었다. 중증 전신 알레르기 반응인 아나필락시스 의심 신고 사례는 9건 추가됐다. 이 가운데 8건이 화이자 백신 접종자에게서 나왔다. '특별 관심 이상반응'이나 중환자실 입원, 생명위중, 영구장애 및 후유증 등을 아우르는 주요 이상반응 사례는 75건이 새로 신고됐다. 나머지 914건은 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 접종 후 흔히 나타날 수 있는 증상이었다.

국내에서 백신 접종이 시작된 2월26일 이후 신고된 이상반응 의심 신고는 총 2만4130건이 됐다. 이날 0시 기준 국내 1·2차 누적 접종자(549만5098명)의 약 0.44% 수준이다.

아스트라제네카 백신 관련 신고가 1만8513건, 화이자 백신 관련 신고가 5617건이다. 누적 접종자 대비 이상반응 신고율은 아스트라제네카 백신 0.81%, 화이자 백신 0.17%다. 접종 후 사망신고는 누적 148명(화이자 88명·아스트라제네카 60명)이다. 다른 증상으로 먼저 신고됐다가 상태가 악화해 사망한 경우를 포함하면 총 201명이다.

아나필락시스 의심 사례는 누적 209건(아스트라제네카 154건·화이자 55건)이다. 주요 이상반응 의심 사례는 총 765건으로 아스트라제네카 401건, 화이자 364건이다.

전체 이상반응 신고의 95.3%인 2만3008건은 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 비교적 경미한 사례였다.

한편 22일 0시 기준 1만3674명이 신규로 백신 1차 접종을 받았다. 이로써 총 378만7570명이 백신 1차 접종을 완료했다. 아스트라제네카 백신 206만1032명, 화이자 백신 172만6538명이다. 2차 신규 접종자는 22만1916명으로 총 170만7528명이 2차 접종까지 완료했다.

이날부터 75세 이상과 노인시설 이용·입소·종사자를 대상으로 하는 화이자 백신 신규 1차 접종이 전국 예방접종센터 263곳에서 다시 시작됐다. 신규 1차 접종 대상자는 75세 이상 198만5922명과 노인시설 이용·입소·종사자 2만4285명 등 총 201만207명이다.

