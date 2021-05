경남교육청, '아이좋아 2021. 학부모진학엑스포' 개최

22일 중·고교 학부모 대상으로 창원용호고에서 진행

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 22일 창원용호고에서 ‘아이좋아 2021. 학부모진학엑스포’를 개최한다.

시간은 오전 9시부터 오후 5시까지이며, 행사에는 도내 중?고등학교 학부모 1300여명이 참가한다.

이번 행사는 ‘진학의 모든 것, 자녀와 함께 아는 즐거움’이라는 주제로, 대학 입학관계자를 초빙하여, ‘나눔’, ‘소통’, ‘배려’, ‘공감’ 등 8개 주제관을 중심으로 다양한 진학프로그램으로 진행된다.

학부모진학엑스포는 온라인으로 사전신청을 통해 접수했으며, 신청한 시간 10분 전에 접수증을 소지하고 행사장을 찾아 발열 검사에 이상이 없는 학부모만 입장이 가능하다.

경남교육청에서 개최하는 ‘아이좋아 학부모진학엑스포’는 학생 중심의 진학정보제공 행사인 ‘아이좋아 대학진학박람회’와 함께 질 높은 진학 서비스를 제공함으로써 인기 높은 진학 행사로 자리 잡았다.

박종훈 교육감은 “학부모진학엑스포행사가 복잡한 대입전형에 대한 학부모의 이해와 궁금증을 해소하고, 학교-가정-교육청-대학이 협업하는 또 하나의 모범 사례가 되길 기대한다”고 말했다.

