유엔, 스위스 인도지원기구 대북제재 면제 연장 승인

[아시아경제 김유리 기자] 스위스 인도지원 기구가 방역 물품 지원을 위해 신청한 대북제재 면제 연장을 유엔(UN)이 승인했다.

22일 유엔 안전보장이사회 산하 대북제재위원회는 스위스 외교부 산하 스위스개발협력청(SDC)의 대북제재 면제 기간을 오는 11월17일까지로 연장한다고 홈페이지를 통해 밝혔다.

스위스개발협력청은 지난해 3월 말 제재 면제를 승인받았으나 코로나19으로 북한이 국경을 봉쇄해 지원 물품을 반입하지 못한 채 면제 기간을 넘기게 되자 연장을 신청했다.

이 기구는 평양 력포구역 병원 등 북한 병원 30곳에 소독 용품 키트 30세트와 마스크, 보안경, 장갑 등 개인보호장비(PPE) 2000세트를 지원할 계획이다. 이들 물품은 약 9만스위스프랑(약 1억1300만원) 규모다.

대북제재위는 앞서 올해 북한 수질개선 사업을 추진하는 한국 민간단체와 코로나19 진단 장비를 북한에 반입하려는 싱가포르 적십자사의 제재면제 신청 역시 승인했다.

