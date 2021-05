"네 생각은 무엇이니?"...도봉기적의도서관 ‘기적의 독서토론 마따호쉐프’ 운영

초등 3학년 2기 5월 31일(월)까지 모집해 6월 7일부터 7월 5일까지 프로그램 진행...‘마따호쉐프’는 유대인 교사가 수업시간에 가장 많이 건네는 “네 생각은 무엇이니?”라는 뜻...초등 저학년 맞춤형 독서토론 통한 경청과 공감능력 발달 도움

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진) 도봉기적의도서관이 초등 1~4학년을 대상으로 ‘2021 기적의 독서토론 마따호쉐프’ 프로그램을 운영 중이다.

‘마따호쉐프’는 유대인 교사가 수업시간에 가장 많이 건네는 '네 생각은 무엇이니?'라는 뜻으로 도봉기적의도서관은 초등 저학년 맞춤형 독서토론을 통해 학생들의 경청과 공감능력을 키우기 위해 이번 프로그램을 마련했다.

도서관은 이번 프로그램을 통해 어린이들로 하여금 다양한 후속활동을 전개, 독서활동 외연을 키우는 한편 2021년 도봉구 ‘한 도서관 한 책 읽기’ 사업 어린이부문 선정도서도 함께 다루는 등 토론도서를 선정해 독서의 폭을 넓힐 수 있도록 도울 예정이다.

5월 현재 초등 4학년 대상인 1기 토론반을 운영 중이며, 초등 3학년을 대상으로 한 2기는 5월31일까지 모집해 6월7일부터 7월 5일까지 프로그램을 진행한다.

추후 학년별로 4기까지 모집하여 운영할 예정이다. 자세한 모집일정은 도봉구통합도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이동진 도봉구청장은 “이번 프로그램 참여로 독서를 생활화하고 책을 통해 타인을 이해하고 공감 능력을 길러 자아와 이웃, 사회를 이해하는 건강한 어린이로 성장하길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr