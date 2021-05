한미 보건장관 22일 회담…'코로나19 백신 파트너십' 논의

하비에르 베세라 美 보건장관과 회담…현지시간 21일 오후 3시

"보건 분야 협력 강화할 좋은 기회…성과 낼 것"

모더나 등과 백신 위탁생산 MOU 체결 전망



[아시아경제 이준형 기자] 우리나라와 미국 보건장관이 22일 미국에서 만나 코로나19 백신 협력 등 보건 분야의 양국 간 협력 방안을 논의한다.

권덕철 보건복지부 장관은 21일 한미 정상회담이 열리는 미국으로 출국하기에 앞서 "한미가 보건 분야에서 협력을 강화할 좋은 기회라고 생각한다"면서 "특히 한미 보건장관 회담이 예정돼 있다"고 말했다. 이어 "다양한 보건의료 분야에서 협력 증진 방안을 논의하고 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

복지부에 따르면 권 장관과 하비에르 베세라 미국 보건장관의 회담은 현지시간 기준 21일 오후 3시에 열린다. 우리 시간으로는 22일 오전 4시다.

이번 장관 회담에서는 백신 협력 방안이 구체적으로 논의될 것으로 보인다. 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 첫 정상회담에서 '코로나19 백신 파트너십'이 주요 의제 중 하나로 논의되는 까닭이다.

우리나라가 코로나19 백신 생산의 중심 역할을 수행하는 '백신생산 글로벌 허브 구축' 구상을 비롯해 '백신 스와프' 등을 통한 백신 확보, 기술 이전을 통한 국내 백신 생산 등의 논의가 폭넓게 이뤄질 것으로 전망된다. 복지부에 따르면 권 장관은 코로나19 백신 추가 구매 및 기술 협력을 위해 미국 백신 제약사들과도 면담 일정을 잡았다.

정부는 모더나, 노바백스와 백신 위탁생산 등의 협력을 약속하는 양해각서(MOU)도 체결할 계획인 것으로 알려졌다. 모더나와 위탁생산을 협의 중인 삼성바이오로직스의 존림 대표와 현재 아스트라제네카·노바백스 백신을 위탁생산하고 있는 SK바이오사이언스의 안재용 대표도 미국으로 출국했다.

이강호 복지부 보건산업정책국장도 권 장관과 동행했다. 코로나19 대응 외에도 의약품·의료기기 등 보건의료산업 전반에 대한 협력 방안도 논의될 가능성이 있다는 분석이다.

복지부는 추후 별도의 브리핑을 통해 방미 결과를 설명할 계획이다.

