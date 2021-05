우리금융지주, 우리금융캐피탈 100% 자회사로 편입

우리금융캐피탈 자기주식 3.59%를 매입…지분율 90.47%로

포괄적 주식교환도 결의…캐피탈 소액주주에 지주사 신주 교부

[아시아경제 이준형 기자] 우리금융지주는 21일 이사회에서 우리금융캐피탈을 우리금융지주의 100% 자회사로 편입하는 안건을 결의했다고 밝혔다.

우리금융지주는 이날 우리금융캐피탈의 자기주식 3.59%를 매입해 우리금융캐피탈 보유지분율을 90.47%로 올렸다. 이번 매입으로 우리금융캐피탈은 자기자본 차감항목인 자기주식 매각분만큼 자본확충 효과를 얻어 향후 자산증대를 통한 수익력 제고도 꾀할 수 있게 됐다는 게 회사의 설명이다.

이사회는 이날 포괄적 주식교환 안건도 결의했다. 지주사 신주를 발행해 우리금융캐피탈 소액주주들에게 교부하는 소규모 주식교환 방식이다. 우리금융지주가 오는 7월 이사회 승인을 거쳐 8월 중으로 주식교환을 완료하면 우리금융캐피탈은 완전 자회사로 편입된다.

우리금융지주 관계자는 “지난해 12월 10일 자회사로 편입된 우리금융캐피탈의 경영효율성 증대와 그룹 일체성 강화를 통한 주주가치 제고를 위해 완전자회사 편입을 추진하게 됐다”고 밝혔다. 그는 “우리금융캐피탈은 앞으로 그룹 전략에 맞는 경영전략과 자회사간 시너지 창출을 보다 신속하게 추진할 수 있게 됐다"며 "우리금융지주는 그룹 체계 강화와 지배주주지분 확대를 통한 당기순이익 증가로 주주가치 제고가 기대된다”고 덧붙였다.

우리금융캐피탈은 1994년 설립된 여신전문금융회사다. 지난해 총자산 7조8000억원, 당기순이익 967억원, 자기자본이익률(ROE) 12.3%를 기록했다.

한편 이날 우리금융지주는 자회사 우리금융캐피탈의 주식 206만4059주를 약 237억원에 추가 취득한다고 공시했다. 취득 예정일은 오는 24일이다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr