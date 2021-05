[포토]정원오 성동구청장 백신접종 마친 어르신에 뱃지 달아드려

뱃지에 '#성동에 살아요'라는 표기와 함께 '코로나19 백신접종 완료'라는 글이 씌워 있어

[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장이 코로나 백신접종을 마친 어르신들에게 '코로나19 백신접종 완료'라는 노랑 뱃지를 달아드리는 아이디어를 내 좋은 평가를 받게 됐다.

정 구청장은 백신 접종을 독려하는 한편 백신접종을 마친 어르신들에게 자부심을 갖도록 하기 위해 이런 뱃지를 만들어 달아드렸다.

특히 이 뱃지를 단 어르신을 만나는 성동구민들과 서울시민도 일단 안심하게 하는 효과까지 보게 해 '1석3조'의 효과를 가져올 것으로 보여 좋은 평가를 받을 것으로 보인다.

정 구청장은 21일 오후 성동구청 3층 성동구백신접종센터에서 화이자 백신 2차 접종을 완료한 어르신께 뱃지를 달아드렸다.

정 구청장은 이날 백신 접종을 마친 어르신에게 일상으로의 복귀를 응원하고 축하의 말도 전했다.

한편 뱃지에는 '#성동에 살아요'라는 표기와 함께 '코로나19 백신접종 완료'라는 글이 씌워 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr