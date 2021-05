'은평구 청소년, 다시 꽃이 피다’

22일 오후 1~ 5시 ' 2021년 온라인 은평구청소년어울림마당' 개최... 청소년의 문학적 감성 증진과 역량개발 지원

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)의 대표 청소년축제인 은평구청소년어울림마당이 22일 오후 1시에서 오후 5시까지 온라인으로 실시간으로 송출될 예정 이다.

은평구청소년어울림마당 위탁기관인 시립은평청소년센터에서 시행하는 청소년어울림마당은 밴드, 댄스, 치어리딩 등의 동아리 공연 영상과 사전 모집된 참가자들을 대상으로 시행하는 골든벨을 비대면 어플을 통해(zoom) 실시간 송출 예정이다.

위탁기관 관계자는 “대면행사와 같은 뜨거운 열기를 온라인으로 느끼긴 어렵지만 코로나19 장기화에 대응, 철저히 준비한 만큼 청소년들에게 조금이나마 활력을 불어 넣을수 있는 행사가 됐으면 한다”고 말했다.

은평구청소년어울림마당은 청소년들이 다양한 재능과 끼를 펼칠 수 있는 건전한 문화 ·예술 활동의 장을 마련, 청소년들의 문화적 감성 함양과 역량개발을 지원하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr