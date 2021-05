경상남도사회서비스원, 정책연구성과 도민 공유

'2021년 제1회 경상남도사회서비스원 정책세미나' 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 사회서비스원은 21일 '제1회 경상남도 사회서비스원 정책 세미나'를 개최해 2020년 연구 결과를 도민과 공유했다.

사회서비스원은 지난해 '경상남도 사회서비스 중장기 발전 계획 연구', '지역통합형 아이 돌봄 모형 개발 연구' 등을 3대 중점 연구과제로 선정해 연구를 수행했다.

경남도 사회서비스 종사자 처우 개선 연구-돌봄 노동자 중심으로는 재가 방문 돌봄서비스 제공 노동자 1029명에 대한 설문조사를 통해 처우 실태를 파악하고 개선 방향을 제시했다.

처우 개선을 위해 근로환경 개선, 임금수준 제고, 인권·안전보장, 전문성 향상 등 4개 핵심 전략과 12대 정책 과제를 제시했다.

경남도 사회 서비스 중장기 발전 계획은 사회서비스 영역별 수요력과 공급력 등을 심층 분석해 향후 경남 사회서비스의 추진전략 수립의 근거를 마련했다.

지역 통합형 아이 돌봄 모형 개발 연구는 '경남형 온종일 돌봄 체계 중간지원조직 활용안'과 '경상남도 아이 돌봄 기관 구축을 위한 창업보육 방법 등'을 도출했다.

이러한 연구 결과는 향후 경남도민의 아이돌봄서비스 체감도 증진에 이바지할 것으로 기대된다. 정책연구자료가 필요한 경우 경상남도 사회서비스원 누리집 연구 자료실에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr