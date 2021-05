무안군, 남악·오룡 청정 도시환경 ‘차단숲’ 조성

미세먼지 차단…그린뉴딜 정책 추진 본격화

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)이 미세먼지와 폭염으로부터 안심하고 생활할 수 있는 청정 도시환경 조성을 위해 남악·오룡지구 일원에 생활권 미세먼지 차단숲 조성사업을 실시한다.

21일 군에 따르면 미세먼지를 저감하고 힐링 장소를 제공할 수 있는 녹색 숲 조성을 위해 총 사업비 20억원을 투입해 남악 수변공원과 자전거공원 주변 약 4㏊의 면적에 숲을 조성할 계획이다.

무안에서는 최초로 실시되는 미세먼지 차단숲 조성사업은 그린뉴딜 정책의 목적으로 남악 수변공원과 자전거공원 주변에 녹지축을 조성해 대불산단에서 오는 대기오염 물질의 유입과 확산을 차단하는 것을 목적으로 한다.

미세먼지 차단숲은 경관 숲 형태로 조성될 예정이며, 숲 조성이 완료되면 수변공원과 자전거공원을 찾는 이용객들에게 아름답고 쾌적한 가로경관을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

김산 군수는 “각종 호흡기 질환과 심혈관 질환을 유발하는 미세먼지의 생활권 유입을 막고 주민들에게 접근성 높은 녹지 공간을 제공하기 위해 숲 조성을 계획했다”며 “앞으로도 쾌적한 환경 조성과 주민 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

