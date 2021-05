경남도, 젊은 창업 기업 '킥더허들' 방문

박종원 경제부지사 "창업기업의 성장 돕기 위해 경남도에서도 적극 지원할 것"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 박종원 경남도 경제부지사는 21일 창업 기업 성장 지원 방안을 마련하기 위해 도내 대표 창업 기업으로 성장하고 있는 '킥더허들'을 방문했다.

킥더허들은 2018년에 창업한 신생 벤처기업으로, 현직 약사 출신인 김태양 대표이사를 포함한 임직원 대부분이 80년대 후반생일 정도로 젊은 기업이다.

창업 후 3년 동안 중소벤처기업부, 특허청, 경남테크노파크 등이 주관한 연구 과제를 여러 건 수주하면서 연구 개발 역량을 다졌다.

킥더허들이 시중에 내놓은 간판 브랜드는 약사가 설계한 가성비 유산균으로 잘 알려진 건강기능식품 '피토틱스'다.

그 외 아동을 대상으로 한 '베이비'와 '키즈', 성인 여성을 겨냥한 '옐로우', 체중 감량에 기여하는 '레드' 등의 상품군도 선보였다.

킥더허들이 다른 스타트업과 비교되는 점은 직접 미디어 채널을 운영한다는 점이다.

지난해 4월 유튜브 채널 '미션파서블'을 론칭했으며, '가짜사나이' 시리즈의 교관으로 활약 중인 유튜버 '에이전트 H'가 참여하고 있다.

투자자들로부터 투자자금도 꾸준히 유치하고 있다. 현재까지 40여억원의 자금을 유치한 데 이어 올해 말까지 100억원 이상 규모의 투자유치도 성사 시킬 계획이다.

이러한 성장세에 힘입어 헬스케어 커머스 스타트업의 대표주자로 자리를 굳힌다는 각오다.

김태양 킥더허들 대표는 "향후 개별 인증형 제품 개발과 개인 맞춤형 건강기능식품 정기 배송 플랫폼인 '큐어핏' 서비스 론칭에도 도전할 계획"이라며 "국내 최초 헬스케어 유니콘 스타트업을 목표로 성장하고 싶다"고 포부를 밝혔다.

박종원 경남도 경제부지사는 "경남도에서도 100억원 이상 투자를 받아 유니콘 기업이 나올 것을 기대한다"며 "창업 기업의 성장을 돕기 위해 경남도가 지원하겠다"고 말했다.

