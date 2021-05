[아시아경제 김혜민 기자] DL이앤씨는 임직원들이 서울 종로구 아동양육시설 선덕원을 찾아 '희망의 집고치기' 활동을 펼쳤다고 21일 밝혔다.

DL이앤씨는 한국 해비타트 서울지회와 함께 2005년부터 매년 집고치기 활동을 하고 있다. 임직원들은 전날 외벽과 베란다 등 누수가 발생된 곳을 보수하고, 곰팡이가 핀 벽과 바닥에는 친환경 소재 도배 및 장판작업을 마쳤다. 화재예방 차원에서 노후된 소방시설도 점검했다. 서랍장과 책장 등 수납 가구 세트와 침구 세트도 지원했다.

활동에 참여한 이규성 주택사업본부장은 "우리사회와 함께 지속가능한 성장 발판을 위해 꾸준히 노력할 것"이라고 밝혔다.

