농경지 침수 예방·친수공간 조성 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 생비량면은 ‘친환경 샛강 살리기 복원사업’을 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 샛강 복원사업은 오랜 시간 퇴적된 토사와 생활 쓰레기 등으로 오염된 하천을 복원하기 위해 마련됐다.

특히 정비사업을 통해 농경지의 침수를 사전에 방지하고 수질개선, 친수공간 조성 등 샛강의 친환경성을 회복하는 데 목적이 있다.

생비량면은 마을 주변 샛강 가운데 퇴적토서와 유수지 작목 등으로 침수피해가 잦은 곳과 쓰레기 등으로 수질오염 우려가 있는 곳을 우선 복원할 예정이다.

강영숙 생비량면장은 “이번 샛강 살리기 사업은 주민들을 위한 쾌적한 생활환경을 조성하는 것은 물론 우기에 재해를 예방하는데 이바지할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

