애니플러스, 1분기 최대 실적…"애니매이션 부문 실적 호조"

[아시아경제 이민지 기자] 코스닥 상장 글로벌 콘텐츠?미디어 기업인 주식회사 애니플러스 애니플러스 310200 | 코스닥 증권정보 현재가 3,165 전일대비 30 등락률 -0.94% 거래량 780,181 전일가 3,195 2021.05.21 11:11 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 가상화폐도 “카카오” 매수? 매도? 속 시원하게 말씀드립니다반도체 “국산화” 첫 성공! “삼성전자” 관련 최대 수혜주 적중했습니다 close 가 1분기 사상 최대 실적을 달성했다고 21일 밝혔다.

애니플러스 애니플러스 310200 | 코스닥 증권정보 현재가 3,165 전일대비 30 등락률 -0.94% 거래량 780,181 전일가 3,195 2021.05.21 11:11 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 가상화폐도 “카카오” 매수? 매도? 속 시원하게 말씀드립니다반도체 “국산화” 첫 성공! “삼성전자” 관련 최대 수혜주 적중했습니다 close 는 연결기준 1분기 영업이익 29억원을 기록해 분기기준 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 전년동기대비 매출액은 135% 증가한 85억원을 기록했고 순이익은 24억원으로 흑자 전환했다.

회사 관계자는 “1분기 영업이익 규모가 크게 늘어난 것과 동시에 영업이익률도 34.1%로 큰 폭으로 개선됐다”며, “이에 따라 올해 연간 매출도 최대 매출을 기록했던 2018년도 199억 원을 훌쩍 뛰어넘는 퀀텀 점프 시현이 가능할 것”이라고 전망했다.

주력 사업인 애니메이션 부문은 코로나19 장기화로 인한 시청 고객 저변 확대와 넷플릭스, 쿠팡 등 OTT 공급 매출이 증가로 높은 실적을 내놓았다. 자회사들도 선전했다. 드라마 제작사인 위매드의 ‘러브씬넘버(WAVVE.MBC, 2월 방영)’ 제작 매출이 1분기 실적으로 반영됐고, 아시아 지역에서 애니플러스 애니플러스 310200 | 코스닥 증권정보 현재가 3,165 전일대비 30 등락률 -0.94% 거래량 780,181 전일가 3,195 2021.05.21 11:11 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 가상화폐도 “카카오” 매수? 매도? 속 시원하게 말씀드립니다반도체 “국산화” 첫 성공! “삼성전자” 관련 최대 수혜주 적중했습니다 close 아시아와 K-플러스 채널을 운영 중인 플러스 미디어 네트웍스 아시아도 IPTV, OTT플랫폼 등의 소비가 활발해지면서 실적이 개선됐다.

애니플러스 애니플러스 310200 | 코스닥 증권정보 현재가 3,165 전일대비 30 등락률 -0.94% 거래량 780,181 전일가 3,195 2021.05.21 11:11 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 가상화폐도 “카카오” 매수? 매도? 속 시원하게 말씀드립니다반도체 “국산화” 첫 성공! “삼성전자” 관련 최대 수혜주 적중했습니다 close 관계자는 “지난해 스팩 합병 비용 등 일회성 비용이 반영되며 적자를 기록하였으나, 올해는 애니메이션을 필두로 드라마, 전시 등 모든 사업 영역에서 큰 폭의 매출 신장을 이뤄내 견실한 재무구조를 다지는 한 해가 될 것으로 기대한다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr