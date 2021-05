“코로나 시대, 해운·항만 방역 다시 챙겨보자” 코로나 대응 위한 웨비나 개최

26일 부산항선원복지위, 제7차 선원연구센터 화상 세미나

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항 항만 방역체계를 종합적으로 진단하고 토론하는 ‘웨비나’가 열린다.

웨비나는 웹사이트에서 진행되는 화상 세미나를 이르는 말로 컴퓨터를 통해 참여하므로 공간적 제약에 구애받지 않는 코로나 시대 토론회 방식의 하나이다.

부산항선원복지위원회(의장 한국해양대학교 전영우 교수)는 MAC-Net, 한국해양대학교 선원연구센터와 공동으로 항만 방역체계를 종합적으로 진단하고 토론하는 ‘웨비나’를 연다고 21일 밝혔다.

이 웨비나에서 코로나바이러스와 관련한 부산항의 검역, 해양 원격의료 확대, 코로나 방역표준과 대응체계 등과 관련된 쟁점 사항들을 다룬다.

웨비나는 한국선주협회의 후원을 받아 오는 26일 오후 2∼5시 한국해양대학교 해사대학관 1층 KSA 라운지에서 개최된다.

제1주제는 부산항만공사 서정태 실장과 한국해양대학교 이창희 교수가 ‘부산항 중심의 COVID-19와 선박검역’이다.

제2주제는 부산대학교 이호진 교수와 한국해양대학교 전영우 교수가 ‘해양원격의료 서비스 증진을 통한 선원건강증진 방안과 입법방안’을 다룬다.

제3주제는 동아대학교 손현진 교수와 한국해양수산연수원의 최진호 교수가 ‘Virus Free Shipping을 위한 예방표준과 대응체계 강화방안’이다.

발표주제에 대해 정상구 서기관(해양수산부 선원정책과), 안정호 본부장(HMM 오션서비스), 김재호 교수 (한국해양수산연수원), 최점식 팀장(부산소방본부), 전정근 위원장(HMM선원노동조합), 유진호박사(한국선급)가 심도있는 토론을 하고, 온라인으로 참여한 참석자에게 질의응답 기회도 준다.

전영우 교수는 이번 웨비나를 통해 항만검역서비스 강화와 환자발생시 지원, 의료사각지대인 선박에 대한 해양비대면 의료를 모든 국제항해선으로 확대하는 방안을 주장할 예정이다.

또 선내 COVID-19 예방표준, 유증상자 발생 시 대응 체계 강화, 항해 중 응급대응 지원 등 종합적 관리체계와 그 인증제도를 도입하는 등 K-선박방역시스템 구축을 다루며 코로나19로 인한 선원의 이동 제한 등 문제와 우리 해운의 경쟁력 강화 방안을 강조할 것으로 알려졌다.

