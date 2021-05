[아시아경제 공병선 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 7,570 전일대비 150 등락률 -1.94% 거래량 1,930,178 전일가 7,720 2021.05.21 11:10 장중(20분지연) 관련기사 중대재해법 전 감독 고삐 '바짝'…건설사 경영진에서 전국 물류창고까지대우건설, 1Q 영업익 2294억…전년比 90%↑정부, 중대재해처벌법 시행 전 감독 속도 높인다…이번엔 대우건설 close 은 2042억원 규모의 송내1-1구역 주택재건축정비사업 공사를 수주했다고 21일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 2.51% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr