산·학·연 최정예 모여 'K-방역·산재 예방' 의료기술 개발

KIST등 관련 정부 출연연-대학병원-기업, 3년간 한시조직 결성

[아시아경제 김봉수 기자] 최근 한국 사회의 가장 큰 현안인 지속 가능한 K-방역 구현, 산업재해 예방을 위해 산ㆍ학ㆍ연이 3년간 한시적인 조직을 결성해 관련 의료 기술 연구ㆍ개발에 매진한다.

한국과학기술연구원(KIST)과 국가과학기술연구회(NST)는 20일 서울 성북구 KIST 본원에서 안전증강융합연구단(ASSIST) 현판식을 개최했다. 안전증강융합연구단은 '지속 가능한 K-방역을 구현할 수 있는 의료현장 수요에 기반한 의료시스템 지원 기술', '산업재해로 인한 복합적 사회문제를 유발하는 근로자 사망사고 및 중대사고 예방'을 위해 3년간 연구에 매진하게 된다.

구체적으로 코로나19 팬데믹과 같은 재난 위기 상황에서 원격과 이동형 신속선별진료시스템, 비대면 환자 모니터링 기술, 고위험 작업현장 근로자 안전관리 적용기술 등 의료진 및 산업재해 현장의 위험을 낮추고 안정적 운영을 지원하는 ICT 융합기술을 개발한다. KIST와 함께 한국에너지기술연구원, 한국과학기술정보연구원 등 출연(연)과 대학병원 3개, 대학 4개의 공공기관 및 7개 기업이 공동연구에 참여한다.

연구를 총괄하는 KIST 김상경 단장은 "수요에 기반한 연구 방향과 해결책 제시를 위해 많은 출연연과 병원이 함께 현장을 모니터링하고, 같이 연구를 수행한다"면서 "질병 진단부터 비대면 진료, 산업 안전관리에 이르기까지 포스트 코로나 시대 의료시스템 혁신을 위한 선도적 기술을 개발할 계획"이라고 말했다.

