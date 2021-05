[아시아경제 조슬기나 기자] 이스라엘과 무장 정파 하마스의 무력 충돌 11일째인 20일(현지시간)에도 이스라엘군이 가자지구 지하터널 등에 대한 집중 폭격을 이어가고 있다.

현지 언론 등에 따르면 이스라엘군은 브리핑을 통해 이날 오전 가자지구 전역의 지하터널과 하마스 지휘소, 로켓포 발사대 등을 공습했다고 밝혔다. 이날 폭격을 받은 하마스 지휘소는 교전 상황을 총괄하는 곳이다. 또한 하마스 지하 터널과 로켓포 발사대는 가자지구 북부에 위치해있다. 발사대는 중부 텔아비브를 타격할 때 쓰인 것이라고 이스라엘 군은 설명했다.

하마스 측도 전날 밤부터 이날 아침까지 이스라엘을 겨냥해 로켓포와 대전차포, 박격포 공격을 이어갔다. 하마스의 대전차 포탄이 이스라엘군의 병력 수송용 버스를 타격했으나, 버스에 아무도 타고 있지 않아 인명 피해는 없었다.

