코로나19 확산에 대만, 도쿄올림픽 야구 예선전 개최권 반납

[아시아경제 이광호 기자]대만이 도쿄올림픽 야구 세계 최종 예선전 개최권을 반납하기로 했다고 대만 매체들이 20일 보도했다.

현지 매체들은 "대만야구협회는 다음달 16일부터 대만 타이중에서 도쿄올림픽 야구 세계 최종 예선전을 개최할 예정이었으나 코로나19 확산세가 심해지면서 세계야구소프트볼연맹(WBSC)에 개최권 반납 의사를 전했다"고 밝혔다.

이어 "대만은 코로나19 지역사회 감염환자 급증으로 국경을 봉쇄해 다른 국가 야구팀들의 입국이 어렵다"고 전했다.

대만은 지난달까지 일일 확진자 수가 10명 미만이었지만, 최근 200명 이상의 확진자가 나왔다. 지난 17일에는 333명이 양성 판정을 받았다.

대만은 3급 방역 경계 조치를 전역으로 확대 발령하는 등 강도 높은 조처를 하고 있다.

한편 도쿄올림픽 미주 예선은 미국 플로리다주, 세계 예선은 대만에서 열릴 예정이었다.

세계 최종 예선전에는 미주 예선 2·3위 팀과 대만, 호주, 네덜란드, 중국 등 6개 나라가 참가할 예정이었는데, 중국이 최근 기권하면서 5개 팀이 경쟁한다.

김경문 감독이 이끄는 한국 대표팀은 일본, 멕시코, 이스라엘과 올림픽 본선 출전권을 확보했다.

