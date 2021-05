'中기술유출 논란' 매그나칩반도체, 국내 5000억 투자 계획 내놔

[아시아경제 정현진 기자] 중국으로의 기술유출 우려가 나왔던 매그나칩반도체가 향후 5년간 서울과 청주 등 국내에 있는 연구개발(R&D) 센터와 구미 생산시설에 5000억원 규모의 투자를 한다고 20일 밝혔다.

매그나칩은 서울, 청주 등 국내 R&D센터에 약 3400억원을 투입하고 전력 반도체 제품을 생산하는 구미 생산시설에 지난해 380억원을 투자해 시설을 확충한 데 이어 향후 5년간 약 930억원을 추가로 투자할 계획이라고 전했다. 전력반도체 시장 상황에 따라 투자 규모를 1100억원 이상으로 확대하는 방안도 검토하고 있다.

매그나칩반도체는 SK하이닉스(당시 하이닉스반도체)가 2004년 10월 메모리 반도체 집중을 위해 비메모리 부문을 분리하면서 분사했고 미국 시티그룹 벤처캐피털이 인수한 업체다. 뉴욕거래소에 상장된 매그나칩반도체는 올해 초 미국 본사 주식 전량을 중국계 사모펀드인 '와이즈로드캐피털' 관련 유한책임출자자들에게 매각하기로 하고, 매각 작업을 진행하고 있다.

이 때문에 일각에서는 하이닉스반도체(SK하이닉스의 전신)에서 나온 매그나칩반도체가 중국계 사모펀드에 넘어가면서 반도체 기술 유출 우려를 제기했다. 이에 와이즈로드캐피털 측은 중국 이외 지역에서 유한책임출자자(LP)를 모집해 인수 자금을 조달하겠다는 입장을 밝혔다.

