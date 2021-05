경남도, 2021년 시군 합동평가 결과 공개

정량·정성평가 부문 및 도민 공감 우수사례 20개 선정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 20일 도내 18개 시·군을 대상으로 벌인 2021년 시군 주요 업무 합동 평가 결과를 발표했다.

정량평가 부문의 시부에서는 김해시(86.8%), 통영시·밀양시(85.9%)가, 군부는 함안군·함양군(84.4%), 창녕군(82.6%)이 우수한 성적을 거뒀다.

정성평가 부문의 우수 사례는 김해시(16건), 창원시(12건), 통영시(10건)와 창녕군(15건), 거창군(12건), 남해군(11건)이다.

아울러 도민 공감 우수 사례는 시부·군부 각 10개가 선정됐다. 시부에는 김해시·통영시 각 3건, 밀양시 2건, 창원시·거제시 각 1건이, 군부에는 거창군 3건, 하동군 2건, 함안·창녕·남해·산청·함양군이 각 1건이다.

시군 주요 업무 합동 평가는 국정 과제와 경남도정의 핵심 정책을 도민이 체감하는 성과를 내고자 운영하고 있다. 2021년 평가에는 5대 국정 목표 89개, 도 역점 과제 36개의 총 125개 지표를 운영했다.

정량평가는 목표 달성도를 기준으로 평가하고, 정성 평가는 공무원과 전문가 231명으로 구성된 합동평가단이 2차례에 걸쳐 심사했다.

특히 이번에는 도민이 평가 과정에 직접 참여해 정성평가 우수 사례를 대상으로 우수 사례 20개를 선정했다. 정책의 실제 수혜자인 도민의 반응을 얻고, 전 시군에 공유해 중요한 성과사례로 활용했다.

이번 평가 결과에 따라 18개 시군에 재정성과급 총 20억원이 지급되며, 우수 시군 및 유공 공무원에게는 도지사 표창을 수여할 예정이다.

지난해까지 우수 시군 각 3곳에만 재정 성과급이 지급됐으나 올해부터는 목표 달성률 또는 우수사례 선정 건수 비율대로 전 시·군에 배분하는 방식으로 변경 지급한다.

